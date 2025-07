Município reforça transporte escolar com aquisição de ônibus acessível

A Prefeitura de Tenente Portela recebeu, na tarde de terça-feira, 8, um novo ônibus escolar, adquirido com recursos próprios do município. O veículo será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação e tem capacidade para 29 passageiros, além de ser equipado com Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), que garante acessibilidade a cadeirantes.

O investimento total foi de R$ 438.650,00, valor que reforça o compromisso da administração com a qualidade do transporte escolar e a inclusão dos estudantes.

De acordo com a Prefeitura, a aquisição faz parte das ações voltadas à valorização da educação e ao aperfeiçoamento da infraestrutura escolar, buscando garantir segurança, conforto e acessibilidade aos alunos da rede municipal.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela