Prazo para se inscrever no Programa Irriga+ termina em 29 de julho

O Programa Irriga+ segue com inscrições abertas até 29 de julho. A iniciativa destina recursos para projetos de irrigação e reservação de água, que podem ser financiados por bancos ou com recursos próprios, com 20% de subvenção no projeto e um teto máximo de R$ 100 mil por beneficiário. O prazo de execução é de 12 meses após aprovação da Secretaria de Agricultura, pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), que executa a iniciativa.

As informações sobre como se inscrever encontram-se no edital do programa.

Nas duas primeiras fases do programa, foram recebidos 1.121 projetos, com uma área total irrigada de mais de 17 mil hectares e 220 municípios envolvidos.

“O Irriga+ tem sido extremamente importante na ampliação da área irrigada, fomentando novos sistemas de irrigação nas mais diferentes culturas e em diferentes tamanhos de propriedade. Tem tido uma boa adesão de produtores: já são mais de mil projetos recebidos”, destaca o subsecretário de Irrigação da Seapi, Paulo Salerno.