Câmara dos Deputados analisa MP que reajusta soldo dos militares; acompanhe

A comissão mista que analisou a medida provisória deu parecer favorável à versão original do Poder Executivo. O texto prevê dois reajustes de 4,5%, em abril de 2025 e em janeiro de 2026. O prazo de vigência termina no dia 8 de agosto.

A Câmara dos Deputados iniciou a sessão deliberativa desta quinta-feira (10). No momento, os parlamentares analisam a Medida Provisória 1293/25 , que reajusta o soldo das Forças Armadas. O texto está em vigor desde março último.

