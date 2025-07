Câmara aprova reajuste dos soldos dos militares das Forças Armadas; texto vai ao Senado

No piso da tabela, o soldo de R$ 1.078 chegará a R$ 1.177 em janeiro. Nesta faixa estão marinheiro-recruta, recruta, soldado, soldado-recruta, soldado de segunda classe (não engajado) e soldado-clarim ou corneteiro de terceira classe.

Novos valores No topo da tabela, conforme o texto aprovado, o soldo pago ao almirante de esquadra, ao general de exército e ao tenente-brigadeiro do ar passará de R$ 13.471 para R$ 14.711 após a aplicação daquelas duas parcelas.

O relator, deputado General Pazuello (PL-RJ), recomendou a aprovação do texto, mas criticou o percentual previsto. “As parcelas nem de longe refletem o reajuste que deveria ser feito de modo a compensar as perdas ano após ano”, disse ele.

Soldo é o vencimento básico dos militares e varia conforme posto e graduação. O aumento previsto no texto do Poder Executivo foi dividido em duas parcelas de 4,5%, uma em abril de 2025 e outra em janeiro de 2026.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (10) a Medida Provisória 1293/25 , que reajustou o soldo dos militares das Forças Armadas a partir de abril último. O texto segue agora para análise do Senado.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.