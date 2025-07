Câmara aprova criação do grupo parlamentar Brasil-Vaticano

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (10) o Projeto de Resolução (PRC) 55/25, da deputada Bia Kicis (PL-DF), que cria o grupo parlamentar Brasil-Vaticano. A resolução já foi promulgada.

Para o relator, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), “o grupo certamente contribuirá para o aperfeiçoamento de projetos legislativos e de outros temas de interesse comum entre o Brasil e o Vaticano”, disse ele.

“O Brasil possui a maior população católica do mundo e mantém, desde 1826, relações diplomáticas com a Santa Sé, ator relevante no cenário internacional”, afirmou Bia Kicis, na justificativa que acompanhou o projeto de resolução.

Em geral, esses grupos promovem visitas, encontros, intercâmbio de experiências e permuta de publicações e trabalhos sobre temas legislativos. Não haverá ônus para a Câmara, e a adesão dos deputados e deputadas aos grupos é facultativa.