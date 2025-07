Município antecipa 13º e fortalece planejamento financeiro de servidores

De acordo com o prefeito Rosemar Sala, o valor restante será pago até o dia 10 de dezembro, conforme o cronograma tradicional do município.

O ato de efetivação do pagamento foi acompanhado no gabinete pela secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, e pelo secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Josselino Farias.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e também contribui para o planejamento financeiro das famílias portelenses.

A Prefeitura de Tenente Portela realizou nesta quinta-feira, 10, o pagamento antecipado de 40% do 13º salário aos servidores municipais. Esta é a quinta edição consecutiva da medida, que injeta cerca de R$ 815 mil na economia local.

