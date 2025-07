Ações de recuperação garantem trafegabilidade em estradas do interior

A Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está promovendo ações de recuperação em estradas do interior que foram danificadas pelas recentes chuvas. Os trabalhos estão sendo realizados em diversas comunidades, com destaque para as localidades de Desimigrados e Centro Novo.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho esteve acompanhando de perto os serviços, que seguem em ritmo acelerado com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e segurança para os moradores da zona rural.

A Administração Municipal reafirma o compromisso com a manutenção das vias e o apoio às comunidades do interior, especialmente em momentos de instabilidade climática, quando os danos nas estradas exigem atenção redobrada.