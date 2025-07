Iniciado projeto de castração viabilizado pela Consulta Popular

Teve início nesta semana o atendimento do Projeto Regional de Castração Animal, viabilizado por meio da Consulta Popular. A execução e fiscalização do programa são de responsabilidade do município-sede, Campo Novo, que também encaminhou toda a documentação necessária para a viabilização do projeto. Além de Campo Novo, outros nove municípios da região foram contemplados.

A Clínica Veterinária de Miraguaí participou do processo licitatório juntamente com outras quatro clínicas da região. Por questões logísticas, ficará responsável pelos atendimentos nos municípios de Campo Novo e Redentora. Já nesta semana, cinco fêmeas de Campo Novo passaram pelo procedimento de castração.

Em Redentora, foi realizada uma reunião para alinhar as ações, com a presença da médica veterinária Andressa Botton, sócia-proprietária da clínica. Também participaram o secretário da Agricultura de Miraguaí, Ivonir Botton; o secretário da Agricultura de Redentora, Jair Ottoneli; o vice-prefeito de Redentora, Paulo Gonzatto; a presidente da ONG, Terezinha de Oliveira; a veterinária municipal Carina Schowantz; e representantes da APAR (Associação de Proteção aos Animais de Redentora).

A clínica de Miraguaí informou que, devido à alta demanda local, já entrou em contato com a Prefeitura Municipal solicitando a retomada das atividades no município, reforçando a necessidade do serviço de castração como política pública contínua.

O projeto representa um avanço no controle populacional de animais, contribuindo para o bem-estar animal, a redução de zoonoses e a promoção da saúde pública regional.

