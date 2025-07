“Os investimentos privados anunciados somam R$ 36,5 milhões, o equivalente a um orçamento municipal. Isso mostra a confiança no futuro de Vista Gaúcha.”

Nesta edição, dando continuidade à série de entrevistas com os prefeitos da microrregião, temos a participação do prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli. A conversa foi realizada no dia 10 de julho, na Secretaria Municipal de Obras, e aborda os avanços nos primeiros seis meses da atual gestão. O prefeito destaca os investimentos na área da saúde, com foco na reforma do Hospital Municipal, além de ações na assistência social, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Ao fazer um balanço do semestre, Locatelli agradeceu a confiança da população e enfatizou o compromisso com uma gestão próxima da comunidade:

“Temos trabalhado com planejamento e responsabilidade. O resultado está aparecendo em obras concretas, serviços qualificados e conquistas que vão marcar a história do nosso município.”

Saúde e Assistência Social

Folha Popular – Quais os principais investimentos da administração na área da saúde?

Claudemir Locatelli – Primeiramente, gostaria de parabenizar o jornal Folha Popular pelo trabalho sério e comprometido com a informação, sempre levando notícias de qualidade à nossa população.

Este tem sido um ano diferenciado. Reestruturamos a Secretaria Municipal da Saúde, com melhorias no setor de transporte e nas condições de trabalho das equipes. O destaque, porém, é a reforma e ampliação do Hospital Municipal. Desde 1990, quando o município adquiriu a unidade, essa é a maior transformação já feita, tanto interna quanto externamente. A previsão é concluir as obras até o final do ano, garantindo mais qualidade no atendimento aos vistagauchenses e melhores condições para os profissionais.

FP – Qual o valor do investimento e de onde vêm os recursos?

Locatelli – O investimento gira em torno de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,25 milhão de recursos próprios do município e R$ 750 mil do Governo do Estado, com apoio do deputado Juvir Costella.

FP – Houve reforço nas equipes de saúde?

Locatelli – Sim. Contratamos mais médicos e atualmente contamos com quatro profissionais atendendo diariamente. Além disso, nossa Farmácia Básica oferece gratuitamente 232 tipos de medicamentos, reforçando o compromisso da gestão com a saúde pública de qualidade.

FP – E na assistência social, o que a população pode esperar?

Locatelli – Estamos investindo no acolhimento das pessoas que mais precisam. Uma das grandes obras em andamento é o Centro Municipal de Convivência, voltado a idosos com 55 anos ou mais e pessoas com deficiência. O prédio já está com 85% da obra concluída e será o primeiro do Estado nesse formato. Recentemente, o Secretário Estadual de Assistência Social esteve em Vista Gaúcha e pôde ver de perto essa estrutura inovadora.

Infraestrutura e Desenvolvimento

FP – Vista Gaúcha atingiu a meta de pavimentação urbana?

Locatelli – Sim. Finalizamos recentemente a última rua prevista e, com isso, 100% das vias da cidade e do distrito de Bom Plano estão pavimentadas com asfalto. Também seguimos com melhorias em outros setores da infraestrutura urbana, sempre com parcerias entre as secretarias.

FP – No início do mandato, o senhor anunciou 24 ações prioritárias. Como está esse plano?

Locatelli – Logo após as eleições, divulgamos 24 ações para serem entregues até 9 de maio. Cumprimos 23 delas — a única pendente é a transformação do ginásio municipal, que está em andamento. Inclusive, conseguimos realizar ainda mais do que estava previsto, com um total de R$ 8 milhões investidos no período.

FP – O município anunciou recentemente R$ 36,5 milhões em investimentos privados. O que isso representa?

Locatelli – É um resultado extraordinário para a nossa economia. Estamos falando de três grandes investimentos: um local e dois de fora do município. Isso equivale praticamente ao orçamento anual da Prefeitura. Esses empreendimentos geram emprego, renda e impactam diretamente no retorno do ICMS, fortalecendo as finanças municipais e permitindo novos investimentos em diversas áreas.

Mensagem Final

FP – Para finalizar, qual a mensagem o senhor deixa à comunidade vistagauchense?

Locatelli – Quero agradecer profundamente a confiança de mais de 82% dos eleitores nas últimas eleições. Isso mostra uma relação próxima e respeitosa entre o poder público e a população. Estamos trabalhando com dedicação, planejamento e foco em resultados. Tenho convicção de que 2025 será um dos melhores anos da história do município, pelos investimentos já feitos e pelos que ainda virão. Seguimos de portas abertas ao diálogo e sempre dispostos a ouvir sugestões e também cobranças, porque isso fortalece a democracia e melhora a gestão.