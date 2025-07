CRE debate estratégia após EUA anunciar tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) promove nesta terça-feira (15), a partir das 10h, debate sobre a estratégia a ser adotada pelo país após o anúncio de que os Estados Unidos irão cobrar tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

O debate foi solicitado pelo presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), por meio do requerimento REQ 17/2025 - CRE .

Nesse requerimento, Nelsinho explica que "as tarifas impostas pelo governo Trump têm gerado efeitos adversos para o Brasil, afetando diretamente a competitividade das exportações, especialmente em setores que são pilares da nossa economia. Além disso, as políticas comerciais adotadas impactam as relações bilaterais, exigindo uma abordagem estratégica por parte do Brasil para mitigar esses efeitos".

O senador ressaltou que os impactos negativos das medidas adotadas por Donald Trump afetam, "particularmente, setores importantes como o agronegócio e a indústria nacionais”.

Foram convidados para a audiência representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; do Ministério das Relações Exteriores; do Ministério da Agricultura e Pecuária; da Confederação Nacional da Indústria (CNI); e da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).



Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.