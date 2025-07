CDH debate regulamentação de atividades econômicas em terras indígenas

Conforme apontado nessas solicitações, a Constituição de 1988 proíbe a exploração de terras indígenas por terceiros sem que haja uma regulamentação específica. Além disso, os senadores alertam em seus requerimentos para a necessidade de se avaliar a regulamentação proposta pelo PL 6.050/2023 — e também por propostas semelhantes que tramitam no Congresso — para evitar o risco de uma exploração predatória e a violação de direitos fundamentais.

O debate foi solicitado por meio de três requerimentos: REQ 66/2025 - CDH, do senador Rogério Carvalho (PT-SE); REQ 67/2025 - CDH, do senador Humberto Costa (PT-PE); e REQ 68/2025 - CDH, da senadora Augusta Brito (PT-CE).

O encontro, que deve contar com a participação de especialistas, vai discutir o PL 6.050/2023 (projeto que prevê essa regulamentação) eos possíveis impactos ambientais e sociais dessas atividades econômicas sobre os indígenas e suas terras.

A regulamentação de atividades econômicas em terras indígenas — prevista em projeto que está sendo analisado no Senado — será tema do debate que a Comissão de Direitos Humanos (CDH) promove na terça-feira (15), a partir das 13h30.

