Derrubadas realiza 10ª Conferência Municipal de Assistência Social com foco nos 20 anos do SUAS

Na manhã da sexta-feira, 11, foi realizada a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social de Derrubadas. O evento aconteceu no Auditório Municipal e reuniu representantes da comunidade, autoridades locais e profissionais da área para debater os rumos da política de assistência social no município.

Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a conferência teve como objetivo avaliar e propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Entre os principais pontos debatidos estiveram:

A universalização do SUAS, com foco no acesso integral, equitativo e respeitoso à diversidade;

O aperfeiçoamento contínuo do sistema, por meio da inovação, da gestão descentralizada e da valorização profissional;

A integração entre benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a proteção social, a segurança de renda e a inclusão;

A importância da gestão democrática, com informação acessível e comunicação transparente, fortalecendo a participação social.

Durante a conferência, houve pronunciamentos do prefeito Miro Mülbeier, da primeira-dama e secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, e da vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Delires Habitzreiter Kirst.

A palestra principal foi ministrada por Carlos Eleandro de Oliveira, que também coordenou os trabalhos relacionados aos eixos temáticos.

A conferência foi promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, com apoio da Prefeitura Municipal de Derrubadas.