Leite visita a 31ª Festa Colonial de Canela e celebra a valorização cultural dos imigrantes

O governador Eduardo Leite visitou na tarde deste sábado (12/7) a 31ª edição da Festa Colonial de Canela, na Serra Gaúcha. Realizado na Praça João Corrêa, o evento celebra as tradições dos imigrantes alemães, italianos e portugueses que ajudaram a construir a identidade cultural do Rio Grande do Sul. A festa começou na sexta-feira (11) e segue até o dia 27 de julho, com mais de 40 atrações gratuitas.

Durante a visita, o governador destacou a importância de manter vivas as manifestações culturais das diferentes origens que formaram o povo gaúcho. “Celebrar essa diversidade é também reconhecer o esforço, o trabalho e o legado dos nossos antepassados. A Festa Colonial é uma linda homenagem às raízes que nos sustentam e um convite à valorização da cultura em sua forma mais genuína. Convido a todos a virem a Canela, prestigiar nossos produtores, artistas e toda essa rica programação”, afirmou Leite.

O prefeito Gilberto Cezar ressaltou a expectativa positiva em torno da festa. “Serão 17 dias de muita cultura e muita festa, valorizando as raízes do nosso povo. Estamos trabalhando para entregar à comunidade e aos turistas a melhor Festa Colonial dos últimos tempos”, disse.

Grupo de danças folclóricas em uma das apresentações em frente à Catedral de Pedra na Festa Colonial -Foto: Vitor Rosa/Secom

Atrações

O evento reúne apresentações artísticas, bandinhas, danças típicas e cortejos, além de uma feira com produtos coloniais como queijos, salames, geleias, cucas, bolinhos e outras delícias. A Festa Colonial é promovida pela Prefeitura de Canela, com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Secretaria da Cultura, via Pró-Cultura.

Acompanhado do prefeito, governador cumprimenta feirantes da Festa Colonial de Canela -Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

A programação completa está disponível no site da prefeitura: canela.rs.gov.br .

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom

Edição: Secom