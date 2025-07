Pontão dos Buenos incentiva consciência ecológica com projeto escolar

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Pontão dos Buenos, localizada na comunidade de Tronqueiras, em Miraguaí, promove no próximo dia 22 de julho a Mostra do Projeto Geração Sustentável. O evento, aberto à comunidade escolar, ocorrerá das 9h às 16h, na sede da instituição.

Segundo a diretora da escola, professora Andrea Quintana Probst, o projeto foi desenvolvido ao longo do ano letivo nas diversas áreas do Ensino Fundamental, com o objetivo de formar cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente e o futuro do planeta.

A iniciativa busca agregar conhecimento, responsabilidade e respeito pelo ambiente em que vivemos. De acordo com a direção, a escola exerce um papel essencial na promoção da educação ambiental, preparando os alunos para atuarem de forma sustentável em suas vidas e comunidades, além de contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a construção de um futuro mais equilibrado.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7