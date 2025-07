Tenente Portela convida a imprensa para lançamento da programação dos 70 anos

A presença da imprensa é muito bem-vinda e contribuirá para dar visibilidade às comemorações do aniversário de Tenente Portela.

Para fins de organização, a confirmação de presença deve ser feita até o meio-dia da segunda-feira, dia 14, podendo ser feita pelo grupo de comunicação ou diretamente com a organização.

O encontro será realizado na próxima terça-feira, 15 de julho, às 8h30min, no Centro Cultural. Na ocasião, serão apresentados os eventos e atividades programados para celebrar esta data tão especial.

A Administração Municipal de Tenente Portela convida os veículos de comunicação da região para um “Café com a Imprensa” que marcará o lançamento oficial da programação dos 70 anos do município.

