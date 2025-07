Governo do Estado destina mais de R$ 7 milhões para o desenvolvimento de pesquisas agropecuárias

Edital vai fomentar projetos nas linhas de pesquisa das cadeias produtivas da uva Piwi, da maçã, do setor agropecuário e de estratégias para competividade do setor – Foto: André Kulkamp de Souza/Arquivo Epagri

O desenvolvimento do agro catarinense receberá um incentivo de mais de R$ 7 milhões do Governo do Estado. O edital 44/2025, lançado na última sexta-feira, 11, pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), vai apoiar financeiramente projetos de pesquisa para o desenvolvimento de cadeias produtivas do setor agropecuário, visando à sustentabilidade, inovação tecnológica e agregação de valor.

O edital está aberto para o envio de propostas até o dia 25 de agosto. Podem participar pesquisadores vinculados à Epagri que tiverem as propostas aprovadas em uma pré-seleção interna que será realizada pela Epagri. A chamada pública tem um valor global de R$ 7,08 milhões, sendo R$ 3,5 milhões do orçamento da Fapesc, R$ 2,4 milhões do orçamento da Epagri e R$ 1,1 milhão do orçamento da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR).

Nesta edição, o edital do Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica para a Epagri, irá selecionar propostas em quatro linhas de fomento:

Linha 1 – Cadeia produtiva da uva Piwi:desenvolver a cadeia produtiva da uva Piwi, visando otimizar a produção, a qualidade e a sustentabilidade dessa variedade por meio do melhoramento genético, adaptação, práticas de cultivo sustentáveis, aspectos enológicos e de mercado;

Nesta linha, o projeto selecionado receberá até R$ 1 milhão.

Linha 2 – Cadeia produtiva da maçã:aprimorar o manejo fitossanitário, garantir a qualidade da produção e promover a sustentabilidade no cultivo das variedades de maçãs produzidas em Santa Catarina;

Nesta linha, o projeto selecionado receberá até R$ 1,08 milhão

Linha 3 – Desenvolvimento de cadeias produtivas do setor agropecuário: visando sustentabilidade, inovação tecnológica e agregação de valores para aumentar a resiliência de arranjos produtivos;

O valor global desta linha é de R$ 3 milhões, sendo que cada projeto selecionado receberá até R$ 100 mil.

Linha 4 – Desenvolvimento de projetos estratégicos para competitividade das cadeias produtivas do setor agropecuário catarinense.

Para esta linha de pesquisa o edital destinará R$ 2 milhões, e os projetos deverão ser de até R$ 1,4 milhão.

O edital 44/2025 permite também a contratação de bolsistas. Há a possibilidade da contratação de doutor, mestre, profissional de nível superior, profissional de nível médio e/ou estudante de nível superior, e o valor das bolsas variam de R$ 6,5 mil a R$ 1,04 mil, de acordo com o perfil do bolsista.

:: Confira o edital

