Comissão aprova política nacional para distrofias de retina

Próximos passos O projeto de lei deve seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise no Plenário da Câmara.

A versão final do texto não inclui a previsão de parcerias com entidades, que estava presente na proposta original da Comissão de Saúde.

A nova política deverá ser regulamentada pela União e desenvolvida nos estados, no Distrito Federal e nos municípios.

Principais pontos Conforme a proposta aprovada, serão diretrizes da política nacional sobre as distrofias hereditárias de retina:

Garcia concordou com os argumentos de Silveira, afirmando que, “hoje não há cura para a patologia e a evolução da doença leva à incapacidade visual e, assim, é fundamental que o paciente tenha a garantia de assistência integral”.

Por recomendação do relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), o texto aprovado foi a versão ( substitutivo ) da Comissão de Saúde para propostas do deputado Célio Silveira (MDB-GO) que tramitam em conjunto ( PLs 2366/22 e 1765/23).

As DHRs são um grupo de doenças genéticas que afetam principalmente a retina, levando à degeneração progressiva das células, podendo chegar à perda de visão. A complexidade das distrofias, manifestações clínicas e a diversidade genética das alterações representam desafios para diagnóstico e tratamento.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui a Política Nacional de Conscientização e Assistência às Pessoas com Distrofias Hereditárias de Retina (DHR). O objetivo é conscientizar a população e garantir o acesso ao tratamento adequado para essas doenças.

