Barra do Guarita instala câmeras de monitoramento em pontos estratégicos

A Prefeitura de Barra do Guarita instalou câmeras de monitoramento em locais estratégicos do município. O objetivo da medida é auxiliar na segurança pública, no controle do trânsito e no acompanhamento de espaços públicos, como praças e vias de acesso à cidade.

O sistema busca oferecer suporte às ações de fiscalização e prevenção, com o uso de tecnologia voltada à vigilância urbana. A instalação está sendo conduzida pela Administração Municipal, por meio de investimento direto.