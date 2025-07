Comissão aprova busca ativa para identificar estudantes em situação ou risco de evasão escolar

O novo texto deixa claro que a busca ativa não se aplicará às crianças e adolescentes regularmente matriculados e com frequência nas aulas. “A modificação busca reforçar que o combate à evasão ou abandono escolar deve se restringir aos casos em que não há matrícula regular nem frequência em qualquer regime vigente”, disse o relator.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Rafael Brito (MDB-AL), ao Projeto de Lei 2324/24, do deputado Prof. Reginaldo (PV-DF).

A ideia é garantir a esses estudantes as condições para a permanência e a conclusão da educação básica. O texto altera a Lei de Di retrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) .

