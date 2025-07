Chico Rodrigues critica tarifaço de Trump e interferência no país

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (14), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) lamentou a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, como carne, suco de laranja, petróleo, ferro e aço, a partir de 1º de agosto.

O senador disse que, apesar de Trump argumentar vantagem brasileira nas relações comerciais entre os dois países, os dados mostram que os EUA registraram superávit de US$ 1,7 bilhão na balança comercial com o Brasil apenas no primeiro semestre de 2025. Chico Rodrigues defendeu que o Itamaraty adote uma postura firme, mas pacífica com o governo norte-americano.

— Não há qualquer excesso de vantagem brasileira, ao contrário, somos parceiros comerciais que agem com transparência e equilíbrio. Assim, é fundamental que o governo brasileiro reforce o caminho do diálogo, da diplomacia e da moderação. Não é hora de alimentar tensões, mas de buscar entendimento. A diplomacia brasileira é reconhecida pelo seu histórico de diálogo e busca por soluções pacíficas nas relações internacionais. É preciso fortalecer essa característica neste momento — declarou.

Para o senador, as medidas impostas por Trump têm motivações políticas. Ele afirmou que, na carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está implícito que a retirada das tarifas sobre exportações brasileiras estaria condicionada à adoção de medidas favoráveis aos interesses dos Estados Unidos, entre elas, a condução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

— Eu entendo que aqui está havendo uma interferência nas questões políticas internas do Brasil pelo governo americano. Estou falando como um parlamentar que defende a Constituição da República Federativa do Brasil, a não interferência de outros líderes internacionais em questões de política interna brasileira — disse.