Governo reforça diálogo com municípios sobre a reconstrução do Vale do Taquari

O governo do Estado, por meio das Secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Reconstrução Gaúcha (Serg) e do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), participou, na manhã desta segunda-feira (14/7), de uma reunião presencial com prefeitos, secretários e representantes do Ministério Público (MP). O encontro foi promovido pela Promotoria Regional Ambiental de Lajeado, sob a coordenação do promotor Sérgio Diefenbach, com o objetivo de apresentar o andamento dos projetos do governo do Estado voltados à reconstrução do Vale do Taquari.

As ações fazem parte do Plano Rio Grande , programa estadual liderado pelo governador Eduardo Leite, traçado como estratégico e unificado pelo governo para reconstrução e resiliência, com aporte de recursos em diversas frentes, a fim de tornar o Rio Grande do Sul mais forte e preparado para responder aos efeitos de eventos climáticos adversos.

“A resiliência do plano se dá pela participação de várias secretarias, atuando em sua área específica e com acesso compartilhado aos dados, o que otimiza os recursos. Nosso objetivo, como ente público, é dar transparência às ações em andamento, sempre com base em estudos técnicos”, destacou a secretária da Sema, Marjorie Kauffmann.

Medidas previstas para a recuperação e prevenção de desastres na região

Além de Marjorie, estiveram presentes o secretário da Sedur, Marcelo Caumo, o secretário da Serg, Pedro Capeluppi, e lideranças municipais da região. Durante o encontro, os secretários detalharam às autoridades locais as medidas estruturais e não estruturais previstas para a recuperação e prevenção de desastres na região.

"Essa articulação com o Ministério Público do Rio Grande do Sul é fundamental para colocar todo mundo na mesma página. Evita retrabalho, gastos públicos desnecessários e colabora para construir de forma conjunta os projetos de reconstrução", afirmou Capeluppi.

A reunião integra os esforços conjuntos do governo, dos municípios e do MP para acelerar a execução de ações estratégicas que promovam a reconstrução e o fortalecimento da resiliência do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas por desastres climáticos nos últimos anos.

“Estamos diante de um momento importante para encaminhar o tratamento das zonas de arrasto do Rio Taquari nas diferentes localidades. O projeto depende da articulação que envolve as diversas secretarias do governo do Estado, prefeitos e lideranças locais, além do Ministério Público, em diálogo constante com a população atingida. A secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano está à disposição com horas-máquina e equipamentos para que os projetos avancem”, reforçou Caumo.