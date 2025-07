Projeto abre crédito suplementar de R$ 3,3 milhões para a Petrobras Biocombustível

O Congresso Nacional analisa projeto ( PLN 11/25 ) que abre crédito suplementar de R$ 3,3 milhões no Orçamento de 2025 para investimentos da Petrobras Biocombustível.

“As empresas estatais, seguindo a dinâmica empresarial, possuem a necessidade de adoção de um planejamento flexível, o que as leva a retificar, quando necessário, suas projeções orçamentárias, a fim de se adequarem a seus planos de negócios”, justifica a mensagem que acompanha o projeto.

Os recursos deverão ser usados em uma possível mudança de sede da empresa, que demandará aquisições adicionais para as novas instalações. Serão cancelados investimentos em usinas de biodiesel, mas a empresa afirma que não haverá impactos significativos, pois foram revistas as projeções de gastos com plantas industriais.

Próximos passos

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.