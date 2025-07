Vista Gaúcha investe em melhorias na Sorella e na quadra de grama sintética

A Prefeitura de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou recentemente melhorias em dois espaços públicos utilizados pela comunidade e por alunos da rede municipal: a Associação dos Funcionários Públicos Municipais – Sorella e a quadra pública de grama sintética.

Na Associação Sorella, foi realizada a substituição completa da cobertura do prédio, além de obras de reforma e adequação dos banheiros do ginásio. As intervenções visam proporcionar melhores condições de uso, segurança e conforto para os usuários do espaço.

Na quadra de grama sintética, foi concluída a instalação de um novo revestimento, e o local já está disponível para uso da comunidade, especialmente para a prática do futebol amador, atividade bastante presente entre os moradores e estudantes da Escola Municipal Professor Nelso Piccinini.

Os investimentos foram realizados com recursos próprios do município.

Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli, que acompanha as obras de perto, a administração tem priorizado ações que impactam diretamente na qualidade de vida da população. “Mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios, estamos priorizando obras que realmente fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

A Administração Municipal informa que seguirá investindo na infraestrutura de espaços voltados ao esporte, cultura e educação, conforme as possibilidades orçamentárias.

Com informações da Radio A Verdade