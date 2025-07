Café com a Imprensa marca lançamento da programação dos 70 anos de Tenente Portela

Na manhã desta terça-feira, 15 de julho, a Prefeitura de Tenente Portela promoveu um “Café com a Imprensa” no Centro Cultural, reunindo veículos de comunicação da região para apresentar oficialmente o selo comemorativo e a programação do aniversário de 70 anos do município. O evento também contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais e representantes da comunidade.

O momento marcou o início das celebrações que se estenderão ao longo do mês de agosto, com uma programação diversificada de atividades culturais, esportivas, festivas e de inaugurações. O ponto alto das comemorações será no dia 18 de agosto, data do aniversário de emancipação político-administrativa da cidade.

Durante o encontro, foi apresentado o selo oficial dos 70 anos, inspirado nas simbólicas “bodas de vinho”, alusão às sete décadas de história portelense. A escolha do vinho como tema reforça a ideia de amadurecimento e valorização das raízes, destacando a produção local de vinhos artesanais e a força da cultura regional. O slogan da campanha, “Dá gosto viver aqui!”, reforça o orgulho de ser portelense.

Para o vice-prefeito Claudenir Scherer, o aniversário é mais do que uma data comemorativa. “Além dos eventos e festividades, também teremos entregas importantes para a comunidade. A gestão pública só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Estamos trabalhando intensamente com esse objetivo, para continuar desenvolvendo o município”, destacou.

O secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Josselino Farias, ressaltou a importância da participação popular. “Queremos que a comunidade interaja e participe. Serão 30 dias de intensa programação: eventos na Praça do Imigrante, esportes, cultura, inaugurações e o tradicional concurso municipal de vinhos artesanais, que chega à sua quinta edição”, afirmou. Ele ainda explicou que a escolha do vinho como símbolo da campanha se deve ao fato de que 70 anos representam as bodas de vinho, o que inspirou também a identidade visual do selo e da campanha.

O prefeito Rosemar Sala enfatizou o simbolismo do momento. “Essa celebração é um olhar para o futuro, sem esquecer a trajetória de quem desbravou e construiu o município. Tenente Portela hoje é referência regional e queremos que todos venham celebrar conosco. Temos eventos para todos os públicos: pedal, rústica, festa popular, shows e muito mais. Esses 70 anos também representam o começo de um novo ciclo de realizações e melhorias”, afirmou o gestor.

O “Café com a Imprensa” foi também um gesto de valorização da comunicação local, que terá papel fundamental na divulgação das atividades e na mobilização da comunidade. A Administração Municipal reforça o convite para que todos os portelenses participem e celebrem juntos esse importante marco da história do município.

Confira a programação oficial dos 70 anos de Tenente Portela:

01 a 03/08 – 26ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes

– 26ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes 02 e 03/08 – 3ª Copa CER Miraguai de Categorias de Base

– 3ª Copa CER Miraguai de Categorias de Base 04 e 05/08 – Entregas do Programa de Agroindústrias Familiares

– Entregas do Programa de Agroindústrias Familiares 07/08 – Evento “Agosto Dourado”

– Evento “Agosto Dourado” 08/08 – Inauguração do Projeto Tamandaré e Seminário Étnico-Racial

– Inauguração do Projeto Tamandaré e Seminário Étnico-Racial 09/08 – Bronko Moto Rock (shows na Praça do Imigrante)

– Bronko Moto Rock (shows na Praça do Imigrante) 11/08 – Sessão Solene em homenagem aos 70 anos do município

– Sessão Solene em homenagem aos 70 anos do município 12/08 – Programa de Incentivo à Atividade Leiteira

– Programa de Incentivo à Atividade Leiteira 13 a 15/08 – 29ª Feira Portelense do Livro – FEPORLI

– 29ª Feira Portelense do Livro – FEPORLI 14/08 – Show Baile com Rogério Magrão e Banda (Praça do Imigrante)

– Show Baile com Rogério Magrão e Banda (Praça do Imigrante) 15/08 – Culto de Ação de Graças pelo Aniversário do Município

– Culto de Ação de Graças pelo Aniversário do Município 16/08 – Rústica 70 Anos – Corridas Kids e Adulto com premiações

– Rústica 70 Anos – Corridas Kids e Adulto com premiações 17/08 – 11º Portelaço (Ginásio de São Pedro) e Desafio Pedal Portela

– 11º Portelaço (Ginásio de São Pedro) e Desafio Pedal Portela 18/08 – Feriado Municipal – Dia do Aniversário

– Feriado Municipal – Dia do Aniversário 19/08 – Homenagem da Assembleia Legislativa (Porto Alegre)

– Homenagem da Assembleia Legislativa (Porto Alegre) 23/08 – 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais

– 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais 28/08 – Evento “Agosto Lilás” – Combate à violência contra a mulher

– Evento “Agosto Lilás” – Combate à violência contra a mulher 30/08 – Live Show e entrega do Troféu Orgulho de Nossa Gente

Outros eventos confirmados:

09/08 – 5ª Feijoada do Rotary

– 5ª Feijoada do Rotary 21 a 28/08 – Semana da Pessoa com Deficiência (APAE)

– Semana da Pessoa com Deficiência (APAE) 24/08 – Festa do Padroeiro São Roque (Alto Alegre)

– Festa do Padroeiro São Roque (Alto Alegre) 29/08 – Café Colonial da Escola General Osório (São Pedro)

Clique aqui para ver o detalhamento da "PROGRAMAÇÃO OFICIAL 70 ANOS DE TENENTE PORTELA (2).pdf"