Comissão reconhece a guitarrada como manifestação da cultura nacional

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (15) o projeto que reconhece a guitarrada como manifestação da cultura nacional ( PL 170/2023 ). O texto veio da Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS). Ele pode sgeuir para sanção presidencial, caso não haja recurso para votação em Plenário.

A guitarrada é um gênero musical instrumental que surgiu no Pará na década de 1970, proveniente da fusão de ritmos regionais, como o carimbó e o siriá, com gêneros caribenhos, como o merengue, a cúmbia, o mambo e o zouk. O marco inicial do estilo foi o álbumLambadas das Quebradas, de Joaquim de Lima Vieira, o Mestre Vieira, em 1978.

— A guitarrada também serviu como base e inspiração para outros gêneros que se tornaram populares nacionalmente, como a lambada e o brega pop, evidenciando sua infuência — destacou o relator.

Paim mencionou que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro, ressalta ainda mais a importância do reconhecimento do ritmo paraense como manifestação da cultura nacional.

O autor do projeto, deputado Airton Faleiro (PT-PA), esteve presente na reunião para acompanhar a votação e prestar homenagem aos artistas regionais da guitarrada.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Paola Lima.