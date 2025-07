Senado vai celebrar a indústria hoteleira e dias do nutricionista e do administrador

O Senado aprovou, nesta terça-feira (15), três requerimentos para a realização de sessões especiais voltadas ao reconhecimento de categorias profissionais e de uma entidade tradicional do setor hoteleiro brasileiro.

O requerimento 547/2025 , apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e apoiado por outros parlamentares, propõe homenagem aos 89 anos da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), uma das mais antigas entidades do turismo nacional, com papel ativo na formulação de políticas públicas para o setor.

Já os requerimentos 1002/2024 e 1003/2024 , ambos do senador Izalci Lucas (PL-DF), destacam duas datas comemorativas ligadas ao campo da gestão e da saúde: o Dia do Nutricionista e o Dia do Administrador. As propostas reforçam a valorização profissional e o papel desses segmentos na promoção da qualidade de vida da população e na busca de resultados, com relevantes serviços para as instituições públicas e privadas.

As sessões ainda não têm data marcada e serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa.