Motta cancela reuniões das comissões permanentes para facilitar votações no Plenário

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu cancelar as reuniões das comissões permanentes nestas quarta (16) e quinta-feira (17). Motta justificou a decisão pela necessidade de o Plenário da Câmara discutir e votar propostas de interesse nacional.

Entre as propostas em pauta no Plenário estão as emendas do Senado ao projeto de lei que estabelece regras gerais de licenciamento ambiental; e o projeto sobre uso de dinheiro do Fundo Social para financiar dívidas rurais.

Quinta-feira (17) é o último dia previsto na Constituição antes do recesso parlamentar. A Câmara volta aos trabalhos em agosto.