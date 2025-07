Capacitação ensina receitas à base de mandioca em Vista Gaúcha

Vista Gaúcha sediou um curso voltado à produção de alimentos à base de mandioca, com foco na elaboração de seus derivados. A capacitação teve carga horária de 16 horas e contou com a participação de representantes dos municípios de Vista Gaúcha, Tenente Portela e Barra do Guarita, evidenciando o alcance regional da iniciativa.

O curso foi promovido pela Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente, com apoio da Prefeitura de Vista Gaúcha e em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural. A proposta foi qualificar produtores, agricultoras e demais interessados, apresentando alternativas de aproveitamento da mandioca, alimento tradicional e amplamente cultivado na região.

Durante a formação, os participantes aprenderam técnicas de preparo de receitas como pães, bolos, biscoitos e outros alimentos, utilizando a mandioca de forma integral. A atividade busca agregar valor à produção local, incentivar a alimentação saudável e estimular a geração de renda nas propriedades rurais.

Para o secretário de Agropecuária e vice-prefeito André Danette, a capacitação reforça o papel de Vista Gaúcha na promoção de conhecimento técnico e prático no meio rural. “Nosso município mais uma vez se coloca na linha de frente, promovendo iniciativas que capacitam, fortalecem a agricultura familiar e incentivam o aproveitamento de produtos locais. Trabalhar em parceria com entidades como o SENAR e o Sindicato Rural é essencial para levar esse conhecimento a quem busca aprimorar suas práticas e melhorar a qualidade de vida no campo”, destacou.

A realização de cursos como este demonstra o compromisso da atual gestão municipal com o desenvolvimento do setor agropecuário e com a valorização da produção local.

