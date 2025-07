Prefeitura reforça transporte escolar com segundo ônibus em uma semana

A Prefeitura de Tenente Portela recebeu, na segunda-feira (14/07), mais um ônibus escolar zero quilômetro, ampliando a frota destinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino. Este é o segundo veículo adquirido em menos de uma semana.

O novo ônibus foi adquirido com recursos próprios do município e representa um investimento superior a R$ 422 mil. O modelo tem capacidade para 22 passageiros sentados, além de dois assentos auxiliares, e foi projetado para oferecer segurança e conforto durante o deslocamento dos alunos.

A entrega do veículo contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, além de secretários e servidores municipais.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela