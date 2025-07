Equipe da Educação de Derrubadas participa de seminário nacional sobre alfabetização

As professoras Elisangela Fernandes e Raqueline Janke, integrantes da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação de Derrubadas, participaram, no dia 12 de julho, do Seminário Inesiano Nacional de Alfabetização, realizado em Porto Alegre.

Voltado a educadores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o evento reuniu profissionais de diferentes regiões para discutir temas relacionados à cultura da alfabetização. A programação incluiu palestras sobre neuroeducação, práticas pedagógicas e estratégias de ensino que consideram o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos.

O seminário também contou com oficinas que abordaram metodologias ativas e dinâmicas, possibilitando a troca de experiências entre os participantes e a aplicação prática dos conteúdos trabalhados.

A participação no evento integra as ações de formação continuada da Secretaria de Educação de Derrubadas, com foco na qualificação dos profissionais e na busca por uma alfabetização mais eficiente e adequada às necessidades dos estudantes.