Miraguaí investe em acervo literário para a Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação (SMEC) de Miraguaí investiu mais de R$ 11 mil na aquisição de uma nova coleção de livros infantis, que será destinada às escolas da rede municipal como parte do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acervo literário e incentivar a leitura entre os alunos da Educação Infantil.

A coleção, composta por mais de 300 obras, contempla diferentes temáticas e faixas etárias, garantindo material adequado ao público-alvo. A ação segue as diretrizes da professora Adrieli de Almeida, articuladora do programa LEEI, e integra a política da SMEC voltada à formação de leitores desde os primeiros anos escolares.

O acervo será compartilhado entre as escolas por meio de uma biblioteca ambulante, permitindo que estudantes das EMEIs Raio de Luz, Vó Vanda, Esperança e Lenirinha tenham acesso aos livros. O sistema de rodízio visa atender um número maior de crianças, promovendo a circulação do material entre as instituições.

A proposta acompanha uma tendência nacional de valorização da literatura infantil e prevê também a criação de "Cantinhos da Leitura", espaços dedicados exclusivamente ao incentivo à leitura nas escolas.

A entrega oficial dos livros ocorreu na última semana e contou com a presença do prefeito Leonir Hartk, do secretário de Educação Carlos Faccio, da equipe pedagógica da SMEC e das diretoras Sandra, Mikelli e Marilei, representantes das escolas beneficiadas.

