Comissão aprova diagnóstico e tratamento de trombofilias pelo SUS

"As trombofilias não ocorrem só em mulheres, ou só em gestantes, pois elas podem ser hereditárias e adquiridas", reforçou. Ela também alterou o texto para prever a realização de exames específicos, caso haja a suspeita de mutações genéticas que apontem para o possível desenvolvimento da doença.

Alcance ampliado O texto aprovado foi o substitutivo da deputada Fernanda Pessoa (União-CE) ao Projeto de Lei 330/23 , de autoria da deputada Maria Rosas (Republicanos-SP). A relatora optou por ampliar o alcance da norma para todas as pessoas diagnosticadas com trombofilia. O texto original restringia a medida às mulheres.

O termo trombofilia se refere a um grupo de distúrbios da coagulação associados à formação de coágulos, como ocorre na trombose venosa profunda e na embolia pulmonar. O texto inclui a medida na Lei Orgânica da Saúde, que trata da organização e do funcionamento do SUS.

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a disponibilizar os exames necessários para o diagnóstico de trombofilias e as terapias necessárias para seu tratamento.

