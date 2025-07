Educação Infantil é tema de encontro pedagógico em Derrubadas

No dia 30 de junho, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) promoveu um importante encontro pedagógico com os professores das turmas do Pré I e Pré II da Rede Municipal de Ensino. A atividade aconteceu na sala de reuniões da Secretaria e contou com a presença dos docentes da Educação Infantil, diretores das escolas municipais, equipe pedagógica da SMECD e da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, professora Cristiane Führ.

Com foco no planejamento intencional e no uso do Sistema Apostilado Aprende Brasil, o encontro teve como objetivo alinhar o trabalho pedagógico desenvolvido nas turmas da Educação Infantil. Entre os temas discutidos, destacaram-se a socialização de experiências, as linguagens infantis, o letramento e a importância do olhar atento ao desenvolvimento das crianças.

A avaliação do momento foi extremamente positiva. Os participantes ressaltaram a relevância do espaço para troca de ideias, reflexões e fortalecimento das práticas pedagógicas, especialmente no que diz respeito ao alinhamento do planejamento com os materiais propostos.

Esse encontro faz parte de uma série de formações pedagógicas que serão promovidas pela SMECD ao longo do ano letivo de 2025, com o intuito de potencializar o trabalho dos educadores, aprimorar a qualidade da educação oferecida no município e identificar pontos de atenção que possam contribuir para melhorar o desempenho nas avaliações externas e no desenvolvimento integral dos educandos.