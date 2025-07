Capacitação apresenta novas tecnologias de controle e transparência na Assistência Social

Com foco na modernização da gestão pública, representantes da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Derrubadas participaram, na terça-feira (15/07), de uma capacitação promovida na sede da AMUCELEIRO, em Três Passos. A atividade integrou o programa Conexão FNAS e reuniu profissionais de toda a região para apresentação das plataformas AgilizaSUAS e BB Gestão Ágil.

As ferramentas foram desenvolvidas para aprimorar a prestação de contas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), facilitando o controle, a transparência e a organização das despesas. O sistema BB Gestão Ágil, operado pelo Banco do Brasil, concentra informações sobre repasses e aplicações financeiras. Já o AgilizaSUAS permite o acompanhamento detalhado da execução orçamentária, com classificação de despesas e geração automatizada de relatórios.

A secretária municipal de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, destacou a relevância da formação: “Para municípios de pequeno porte, esse tipo de capacitação é essencial. O sistema é novo, e um passo a passo claro nos ajuda a garantir a correta aplicação dos recursos.”

Também participaram do encontro a servidora Marlize Belarmino, da equipe técnica da Assistência Social, e Monica Tamioso Führ, responsável pelo setor de convênios e prestação de contas da Prefeitura, cuja atuação está diretamente ligada às áreas abordadas na capacitação.