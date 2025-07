A Câmara dos Deputados analisa agora recurso para que seja votada pelo Plenário uma proposta que garante prioridade de julgamento em todas as instâncias a processos relativos a crimes de redução à condição análoga à de escravo ( PL 702/23 ).

