Senado celebrará Programa Calha Norte e Dia do Advogado

As sessões ainda serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa.

Também foi aprovado o REQ 457/2025 , do senador Paulo Paim (PT-RS) , para realização de sessão de debates temáticos com o tema "A Precarização das Relações de Trabalho: pejotização; terceirização e intermediação".

, da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), sobre o Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto.

, do senador Pedro Chaves (MDB-GO), para homenagear a Representação de Goiás em Brasília, instalada em 30 de novembro de 2022;

, também do senador Eduardo Gomes, sobre os 20 anos do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem), celebrado em 22 de julho.

, do senador Eduardo Gomes (PL-TO), sobre os 40 anos do Programa Calha Norte, criado em 1985 pelo governo federal para promover o desenvolvimento e a integração da região amazônica

Nesta quarta-feira (16), o Plenário do Senado aprovou quatro requerimentos para sessões especiais. São eles:

