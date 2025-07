O Judiciário de Tenente Portela está divulgando edital de abertura de processo seletivo para estágio de graduação na Comarca.



As inscrições podem ser realizadas de 18/07/2025 a 24/07/2025.



Para inscrição no processo seletivo, basta encaminhar e-mail com currículo e documento oficial com foto para o e-mail [email protected]



A prova será realizada no dia 29/07/2025, às 13h:30 min, no Fórum de Tenente Portela.