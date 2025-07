Município repassa mais de R$ 54 mil a entidades comunitárias de Tenente Portela

A Administração Municipal de Tenente Portela firmou, na segunda-feira, dia 14 de julho, contratos de repasse financeiro com 19 entidades locais, sendo 13 sociedades de damas e 6 grupos de idosos. A cerimônia de assinatura ocorreu no Centro Cultural e contou com a presença de autoridades municipais, profissionais da Assistência Social e representantes das entidades beneficiadas.

Por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, será destinado o valor total de R$ 54.648,00, dividido em duas parcelas de R$ 1.518,00 para cada entidade. O primeiro repasse ocorrerá ainda neste mês, e o segundo está previsto para novembro.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o trabalho desenvolvido pelas organizações nas comunidades, reconhecendo sua atuação na promoção de eventos, na preservação da cultura local e na construção de vínculos sociais.

Durante o ato, o prefeito Rosemar Sala destacou a importância das entidades no desenvolvimento social do município. A secretária de Assistência Social e Habitação, Rosangela Fornari, e o secretário adjunto, Cleber Tesche, também participaram do encontro, juntamente com demais secretários e integrantes da equipe técnica da pasta.

A ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização do trabalho voluntário e o incentivo a iniciativas comunitárias que promovem inclusão, convivência e cidadania.