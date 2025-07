Vista Gaúcha antecipa 50% do 13º salário aos servidores

A Administração Municipal de Vista Gaúcha realizou, nesta semana, o pagamento antecipado de 50% do 13º salário aos servidores públicos municipais. A medida foi viabilizada por meio de planejamento financeiro e tem como objetivo proporcionar um suporte adicional aos trabalhadores no segundo semestre do ano.

Segundo a Prefeitura, a antecipação reforça a política de valorização dos profissionais que atuam no serviço público local, reconhecendo a importância do funcionalismo para o bom andamento da gestão e dos serviços prestados à população.

O prefeito Claudemir José Locatelli destacou que a ação representa um gesto de reconhecimento ao trabalho desempenhado diariamente pelos servidores. “Essa antecipação é fruto de uma gestão responsável. Representa não apenas um benefício financeiro, mas também a valorização de quem se dedica à nossa comunidade”, afirmou.

A iniciativa segue a diretriz de equilíbrio fiscal adotada pela atual administração, que tem buscado garantir a pontualidade dos compromissos financeiros do município e investir no bem-estar dos servidores.

Com informações da Radio A Verdade