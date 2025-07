Um Dia no Parque 2025: confira a programação dos parques estaduais no dia 20 de julho

Evento nacional incentiva o contato com a natureza e promove inclusão nas Unidades de Conservação – Imagens: Arquivo/IMA

No dia 20 de julho, o Brasil celebra os 25 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) com a campanha Um Dia no Parque, promovida pela Coalizão Pró-UCs. Em sua 8ª edição, a ação convida a população a visitar áreas naturais protegidas em todo o país, e reforça a importância da conservação da biodiversidade e da conexão com a natureza. Este ano, com o tema é “Protegendo o que nos conecta”, a campanha também marca o Dia do Amigo, tornando o convite ainda mais especial para comemorar as amizades ao ar livre.

Em Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente (IMA), com apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, participará ativamente da campanha, promovendo uma programação especial em cinco Unidades de Conservação estaduais. As ações são voltadas a todos os públicos e incluem atividades como trilhas guiadas, oficinas de educação ambiental, observação da fauna e flora, exposições e dinâmicas interativas com foco na sensibilização ambiental.

“A campanha está alinhada com o trabalho que desenvolvemos ao longo do ano que é oferecer à comunidade experiências que inspirem o senso de responsabilidade ambiental e promovam a conexão com a natureza, por meio de atividades de educação ambiental. Nosso objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade sobre a importância da proteção e conservação do meio ambiente”, destaca, Filipe Lemser, gerente de Áreas Naturais Protegidas do IMA.

A iniciativa busca valorizar o papel das Unidades de Conservação como espaços de aprendizado, lazer, pesquisa e preservação, promovendo uma cultura de pertencimento e respeito à natureza.

Confira as principais atividades previstas nas UCs estaduais participantes:

Foto: Reprodução/Secom SC

Parque Estadual Rio Canoas

Atividade:

Circuito Vale dos Angicos: Ponto de Encontro: 9h,no Centro de Visitantes do PAERC. Duração aproximada: 5 horas

Descrição: É uma atividade destinada ao público em geral com boa mobilidade, onde os participantes percorrerão 8 km de trilha. A trilha tem como principais atrativos a cachoeira e salto do Lajeado do Roberto, além da passagem pela Lagoa Grande e Cemitério, realizando um circuito completo em uma área de floresta mais densa, havendo a possibilidade de encontros ocasionais com animais silvestres. Essa trilha é oferecida apenas em eventos especiais e será realizada com o acompanhamento de guias que farão explicações sobre os atrativos locais. É recomendável que os participantes tragam sua garrafa de água e venham com calçado fechado. Além disso, haverá venda de lanches no parque, mas cada visitante poderá trazer seu próprio alimento.

Para participar, é necessário realizar a inscrição para o evento através pelo contato WhatsApp: (49) 8818-7363.

Parque Estadual Fritz Plaumann

Atividade:

Exposição de Animais Taxidermizados das 10h às 12h.

Sala de exposição do PAEFP das 10h às 16h.

Atividade gratuita e aberta a todos os públicos com o objetivo de sensibilizar os visitantes. sobre a importância dos animais na natureza.

Sorteio de Brindes às 10h30 para visitantes presentes na exposição.

Trilha Autoguiada durante todo o dia.

As trilhas do parque estarão abertas para visitação livre.



Das 13h30 às 16h

Carrinho de pipoca, algodão-doce e cama elástica gratuito e para todos os públicos

Oficina “Energia em Ação: Ciência, Sustentabilidade e Criatividade” realização Consórcio Itá



Das 14h às 14h30

Dinâmica: Uso Sustentável dos Recursos

Objetivo:Levar os participantes a vivenciarem os desafios do uso sustentável dos recursos naturais, refletindo sobre a escassez, o aumento da demanda e a importância da biodiversidade. Público-alvo: Grupos de até 30 participantes | Idade mínima: 7 anos

15:00 às 15:30

Dinâmica de Vivência Sensitiva Através do Tato

Objetivo: Estimular a percepção tátil para promover a diferenciação entre elementos naturais e artificiais, gerando reflexão sobre a transformação dos recursos e a necessidade de conservação. Público-alvo: Aberto a todas as idades.

Observação: Não é necessário realizar inscrição prévia. Atividades gratuitas e abertas a todos os públicos.

Parque Estadual da Serra Furada

Acampamento na sede sul do parque nos dias 19 e 20 a partir das 09h do dia 19/07. Vaga para 30 pessoas, inscrições neste link

do parque nos dias 19 e 20 a partir das 09h do dia 19/07. Vaga para 30 pessoas, inscrições neste link Trilha “Circuito da Canela Grande” 30 vagas Sede sul do parque – das 09h às 13h

do parque – das 09h às 13h Inscrições e informações sobre a trilha neste link





Parque Estadual das Araucárias

Atividade:

08h: “Vem Passarinhar” – Observação de aves

Durante o dia, o Centro de Visitantes, a Sala de Ambientação e as Trilhas Ecológicas do parque estarão abertas para visitação.

Parque Estadual do Rio Vermelho

Atividades:

Mutirão de Sinalização de parte da Trilha de Longo Curso CAISCA em Trecho do Parque Estadual do Rio Vermelho

Horário: 09 horas

Local: Ponto de encontro: Final da rua do Moçambique, próximo ao nº 1144

Inscrição: [email protected]

Atividade do Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora no Projeto Tamar – CETAS/SC / ICCO

Horário: 14h às 17h30min

Local: Projeto Tamar (Barra da Lagoa)

Inscrição: Bilheteria é de responsabilidade do Projeto Tamar.

Temas como tráfico de animais silvestres, apreensões, reabilitação e soltura e destinação dos animais são abordados a fim trazer conhecimento ao público em geral.

ECOPAERVE – Associação de Educação Ambiental – Trilha do Rio Vermelho

Horário: 09h30 às 16h. Oficinas gratuitas: 10h e 16h

Local: Parque Estadual do Rio Vermelho

Os passeios ocorrem a cada 30 minutos, sempre guiados, para observação de animais que vieram de tráfico e aprendizado sobre flora e fauna local. Ingresso: R$ 15,00 (inteira) R$ 7,50 (meia-entrada)*Mediante comprovação: idosos, moradores do Rio Vermelho, estudantes, doadores de sangue, entre outros, conforme a legislação.

Oficinas gratuitas

Oficina de compostagem: 10h e 14h

Oficina de observação de aves: 10h e 14h.

Haverá também Jogo da memória das Aves e Répteis do Parque Estadual do Rio Vermelho e o Jogo Encontro das Águas e Jogo dos OD’S (Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável).

Associação R3 Animal – #R3naPraia – Limpeza na Praia do Moçambique

Horário: 09h às 12h

Local: Entrada principal da Praia do Moçambique (Baleias). A ação inclui coleta de resíduos, triagem, destinação correta de material e roda de conversa.

Mutirão de controle da espécie exótica invasora pinus Parceria: LEIMAC, Instituto Hórus e IMA

Horário: 10h às 12h

Local: Ponto de encontro: Final da rua do Moçambique, próximo ao nº 1144

A atividade consiste em arranquio e corte de indivíduos pequenos de pinus, que invadem as áreas de dunas e restingas do Parque, abrindo espaço para a vegetação nativa se desenvolver

Distribuição de mudas e sementes de vegetação nativa da Mata Atlântica pelo Projeto Salve o Rio Vermelho

Horário: 09h às 17h

Local: Parque Estadual do Rio Vermelho

Objetivo: aumentar a consciência socioambiental e defender o PAERVE.

Mutirão de Restauração organizado pelo Instituto Save Planet

Horário: 09h às 12h30m

Local: Final da Avenida das Constelações (Loteamento Jardim do Rio Vermelho, no Travessão)

Objetivo: Promover a educação ambiental com a comunidade do entorno do PAERVE através de ações de restauração ecológica, focando na remoção de espécies exóticas invasoras em ambientes de restinga.

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro

Atividades:

A partir das 13h no Centro de Visitantes do Parque.

13:30 – Oficina de Osteologia com Samuel Petri (30 participantes)

15:30 – Prática de Yoga com Ana Folmann

Inscrições e mais informações aqui

E mais: visitas guiadas no Ecomuseu, trilha das Antas e Casa Açoriana e doação de mudas. Traga seu lanche, uma toalha ou canga para fazer um piquenique e se conectar com a Natureza do Parque.