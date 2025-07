Comissão aprova selo de boas práticas de acessibilidade para empresas

Próximos passos O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Posteriormente será votado no Plenário, já que foi rejeitado na Comissão de Defesa do Consumidor e, assim, perdeu o caráter conclusivo. Para se tornar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal.

Segundo Dayany Bittencourt, essa adaptação "garante maior adesão voluntária, reduz resistências e amplia o alcance da política, beneficiando tanto pessoas com deficiência quanto o setor empresarial, em um modelo sustentável e alinhado às demandas sociais e econômicas”.

Mudanças no texto original O texto aprovado é a versão da relatora (substitutivo), deputada Dayany Bittencourt (União-CE), ao Projeto de Lei 5755/23 , do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ).

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria o Selo de Boas Práticas de Acessibilidade. O selo será concedido a estabelecimentos comerciais que adotarem medidas de acessibilidade, como a disponibilização de informações em braile em produtos, gôndolas e prateleiras.

