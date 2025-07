Governo promove debates e ações estratégicas no 11º Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou, nesta quinta-feira (17/7), a 11ª reunião ordinária do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC). O evento tem como objetivo promover, de forma participativa e representativa, a discussão e a proposição de ações voltadas à mitigação, adaptação e enfrentamento das mudanças climáticas globais.

O encontro contou com a participação dos conselheiros, comissões municipais e público em geral. A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, que também preside o Fórum, conduziu a reunião, realizada na sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS), com transmissão ao vivo pelo canal da Sema no YouTube . “O Fórum é uma oportunidade valiosa para trazer e sensibilizar pautas que são fundamentais para o Rio Grande do Sul. A ideia é desenvolver essas agendas com responsabilidade e dar visibilidade às ações e políticas públicas que o Estado e os municípios vêm implementando para o enfrentamento às mudanças climáticas.”, afirma Marjorie.

Entre os temas em destaque, estiveram a Estratégia de Descarbonização do Rio Grande do Sul, que visa liderar, de forma justa e inclusiva, a transição energética no país. A proposta busca reduzir emissões de gases de efeito estufa, ampliar o uso de fontes de energia limpa e fortalecer a resiliência climática, seguindo as metas globais de preservação ambiental, alinhado ao Plano Rio Grande . Também foram abordados os planos de transição energética justa nas regiões Carboníferas do Estado, além de ações de Educação Climática e justiça ambiental, promovidas pelo governo.

Durante o fórum, foram apresentados à plenária, às comissões municipais sobre mudanças climáticas e à sociedade em geral, os principais dados coletados pelo Roadmap Climático , ferramenta de apoio à governança que tem como objetivo auxiliar e engajar os municípios no enfrentamento das mudanças climáticas. Até o momento a plataforma já coletou dados de 436 municípios gaúchos.

Encontro reuniu representantes do governo, de municípios e da sociedade civil para debater avanços na agenda climática do Estado -Foto: Ascom Sema

A Secretária Executiva do FGMC e coordenadora da Assessoria do Clima da Sema, Daniela de Lara, reforça que o Roadmap Climático é uma plataforma inédita no Brasil. Ela nasce do reconhecimento de que o diagnóstico é o primeiro passo para transformar a realidade. O Rio Grande do Sul é um Estado diverso, com realidades distintas entre as regiões. Trabalhar com base em evidências locais é o que nos permite formular políticas públicas assertivas e promover uma governança climática mais justa e eficiente.

Ao final do encontro, os representantes aprovaram a implantação de uma Câmara Técnica, que será responsável por definir os projetos que representarão o Estado na COP 30, a ser realizada na capital Belém, no Pará. Os resultados desse trabalho serão apresentados na próxima edição do Fórum, a 12ª Reunião do FGMC, prevista para ocorrer em 9 de outubro de 2025, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre.

A realização da 11ª Reunião Ordinária do FGMC representou uma oportunidade estratégica para consolidar o Rio Grande do Sul na agenda climática nacional, reforçando o papel do Fórum como espaço de governança colaborativa.

Visita técnica destaca boas práticas industriais em sustentabilidade

Como parte da programação do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, a equipe da Sema realizou, na tarde desta quarta-feira, uma visita técnica à empresa Frasle Mobility, da Randon Corp, em Caxias do Sul. A visita teve como objetivo conhecer de perto o projeto Caldeira Verde, que substitui o uso de gás natural por biomassa na geração de vapor utilizado na produção de componentes automotivos. A iniciativa representa um importante exemplo de inovação industrial voltada à redução das emissões de gases de efeito estufa, alinhando-se às políticas de sustentabilidade e transição energética do Estado.

Sobre o FGMC

Instituído por meio do Decreto nº 56.437/2022 , o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas possui caráter participativo e representativo. Reúne especialistas, representantes do governo, organizações não governamentais e a sociedade civil, para discutir e propor ações voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.