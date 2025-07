Meganet Telecom inaugura nova sede em Tenente Portela e celebra quase 26 anos de história

A Meganet Telecom inaugurou sábado, 12, a nova sede da sua matriz em Tenente Portela. O evento marcou uma nova fase para a empresa, que iniciou suas atividades em 1996 como uma escola de informática e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos principais provedores de internet da região.

Localizada na Praça Tenente Portela, nº 63, a nova estrutura foi projetada para ser moderna, funcional e concentrar todos os recursos tecnológicos da empresa em um único espaço. A mudança busca não apenas aprimorar o ambiente de trabalho para os 30 colaboradores da Meganet, mas também proporcionar mais agilidade e eficiência no atendimento aos clientes.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, clientes e parceiros da empresa. O momento foi marcado por agradecimentos emocionados dos sócios, que relembraram a trajetória desde a fundação. Além disso, os convidados puderam conhecer as novas instalações e a infraestrutura tecnológica da sede.

Segundo os proprietários, Césamo Mantelli, Carine Haten e Riad Haten, a reinauguração simboliza o início de um novo conceito para a empresa. “Representa uma nova fase, com uma dinâmica muito melhor para os colaboradores e mais praticidade nos processos internos. Agora todas as equipes estão juntas no mesmo espaço, o que agiliza os atendimentos e melhora a qualidade dos serviços”, destacaram.

Com quase 26 anos de trajetória, a Meganet Telecom atende oito cidades com serviços de internet fibra óptica e via rádio, além de telefonia fixa e móvel. Estão conectadas à sua rede as cidades de Tenente Portela, Três Passos, Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Derrubadas, Itapiranga, Pinheirinho do Vale e Esperança do Sul.

A nova sede também foi pensada para aproximar a empresa da comunidade. Um dos destaques do espaço é a área de visitação, onde os clientes poderão conhecer de perto a estrutura tecnológica e os equipamentos que garantem a qualidade do serviço oferecido. “Queremos mostrar para a população toda a infraestrutura que temos – servidores, roteadores, equipamentos – tudo o que possibilita levar uma internet com qualidade diferenciada para milhares de pessoas”, reforçaram os proprietários.

A Meganet Telecom segue investindo em inovação e expansão, mantendo o compromisso de conectar pessoas e negócios com tecnologia de ponta e atendimento de excelência.