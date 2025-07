Polícia do Rio inicia segunda fase de devolução de celulares roubados

Já no interior, a devolução pode ser feita nas delegacias policiais de cada município.

Nos demais pontos da região metropolitana, os proprietários deverão procurar as seguintes delegacias de polícia:

Há vários pontos de entrega de aparelhos celulares no estado. Na capital, as entregas podem ser feitas na Cidade da Polícia, na zona norte da capital.

A Polícia Civil recomenda que consumidores interessados em adquirir aparelho celular procurem sempre lojas confiáveis, desconfiem de preços abaixo dos praticados no mercado e exijam sempre a nota fiscal.

No Dia D da ação, policiais civis foram às ruas de todo o estado recuperar aparelhos e prender receptadores. Ao todo, já são mais de 260 presos.

Aproximadamente mil pessoas procuraram as delegacias para fazer a entrega voluntária.

No final de junho, a Polícia Civil fez uma grande ação de devolução de aparelhos produtos de crime em posse de terceiros.

Os demais estão sendo periciados e as investigações seguem para identificar e localizar os verdadeiros donos.

As vítimas de roubos e furtos de aparelhos estão sendo contatadas para comparecer aos pontos de entrega nas datas informadas.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início à segunda etapa de devolução de celulares recuperados a seus legítimos proprietários.

