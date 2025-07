Tenente Portela será palco da arte gaúcha neste fim de semana

Está tudo pronto para que Tenente Portela se transforme no centro da cultura gaúcha neste fim de semana. Neste domingo, 20 de julho, acontece a primeira etapa do MateArte 2025 – Festival de Arte Gaúcha da 20ª Região Tradicionalista, no Ginásio de Esportes da Escola Estadual Professora Cleia Salete Dalberto.

A abertura oficial está marcada para as 8h, e, logo em seguida, terão início as apresentações das modalidades que prometem emocionar o público: Danças Tradicionais Gaúchas, Solista Vocal e Declamação. A expectativa é de um dia intenso de cultura, reunindo cerca de 30 grupos de invernadas artísticas nas categorias pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana/xirú, além de aproximadamente 100 competidores individuais nas modalidades de canto e poesia.

Mais de 600 artistas tradicionalistas estarão envolvidos, vindos de 10 entidades da 20ª Região Tradicionalista, tornando o evento uma verdadeira celebração da identidade e dos costumes gaúchos. E o público também é parte importante desta festa: são esperadas centenas de pessoas de Tenente Portela e municípios vizinhos para prestigiar o festival, que tem entrada gratuita.

Promovido pela 20ª Região Tradicionalista do MTG/RS, com organização local do CTG Guardiões da Fronteira, o evento conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Lei Municipal de Patrocínio nº 2.790/2021.

Além de valorizar a tradição, o MateArte fortalece o turismo cultural na cidade. “É uma grande honra recebermos o festival mais uma vez. Temos certeza de que o público vai se encantar com o talento dos nossos grupos e a beleza das apresentações”, destaca a comissão organizadora local.

Segunda etapa já tem data confirmada

O festival segue em 5 de outubro, quando Tenente Portela novamente será sede da etapa decisiva. Nesta fase, além das danças tradicionais, as disputas de declamação continuam e os grandes campeões do MateArte 2025 serão conhecidos.