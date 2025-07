Governo do Estado abre inscrições para editais do Avançar Tchê com investimento superior a R$ 17 milhões

Estão abertas as inscrições para os Editais nº 21/2025 – Prêmio Tradicionalismo Gaúcho e nº 22/2025 – Invernadas Culturais . Publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), na quinta-feira (17/7) e nesta sexta-feira (18), as duas seleções contam com investimento total de R$ 17.675.084,60 e fazem parte do Avançar Tchê, programa inédito de fomento ao tradicionalismo gaúcho que o governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou na quarta-feira (16) . As inscrições para o Edital 21 devem ser feitas pelo site do Pró-Cultura RS , até às 16h59 de 2 de setembro e até às 16h59 de 7 de agosto para o Edital 22.

O Edital 21 concentra a maior parte do montante, R$ 16 milhões, em recursos do governo do Estado. A seleção é voltada a entidades tradicionalistas, que poderão aplicar o investimento na melhoria de sua infraestrutura, na aquisição de indumentárias, instrumentos e equipamentos, e no desenvolvimento de atividades ou quaisquer outras necessidades pertinentes à sua atuação.

Podem concorrer entidades tradicionalistas sem fins lucrativos e que tenham constituição jurídica, sede no Rio Grande do Sul e finalidade específica relacionada ao tradicionalismo gaúcho, tais como Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), Departamentos de Tradição Gaúcha (DTGs), piquetes e associações tradicionalistas, entre outras. Nesse edital, não é necessário que a entidade seja filiada ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Serão selecionadas 550 entidades, distribuídas da seguinte forma: 250 receberão R$ 40 mil cada, mediante escolha das melhores classificadas em cada Região Tradicionalista (RT), com distribuição de vagas proporcional à quantidade de entidades inscritas; outras 250 contarão com R$ 20 mil cada, valor destinado às melhores pontuadas, independentemente da RT; e as 50 restantes terão R$ 20 mil cada, repassado às melhores pontuadas, independentemente da RT, em municípios sem outra entidade contemplada. As entidades serão avaliadas em termos de atuação, histórico, estrutura e participação em eventos tradicionalistas.

Invernadas

Já o Edital 22, intitulado “Invernadas Culturais”, visa proporcionar oficinas de danças tradicionais e de salão, artesanato, gastronomia, música de canto e de instrumentos musicais, poesia, indumentária e atividades e jogos campeiros para frequentadores de 35 entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul. O investimento de R$ 1.675.084,60 é proveniente de convênio entre a Sedac e o Ministério da Cultura (MinC) para a execução de emendas parlamentares federais.

Cada entidade contemplada receberá R$ 47.859,56 e deverá contratar dois oficineiros para a realização de, pelo menos, duas oficinas, atendendo um mínimo de 25 horas-aula mensais por oficineiro. A remuneração total de cada oficineiro contratado será de R$ 23.929,78. As oficinas deverão ser realizadas durante dez meses.

Podem participar deste edital entidades tradicionalistas que sejam pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituídas, distribuídas nas 30 RTs e filiadas ao MTG em um dos seguintes grupos de entidades: tradicionalistas plenas, tradicionalistas parciais, especiais e associativas tradicionalistas municipais.

Será selecionado um projeto por RT, conforme divisão territorial prevista no regulamento geral do MTG, mais os cinco projetos com maior pontuação na classificação geral. Na avaliação, serão considerados critérios como enquadramento, planejamento, currículo dos oficineiros, propostas das oficinas e público-alvo.

Uma mesma entidade pode concorrer e ser contemplada nos dois editais. Um dos pré-requisitos para participação é o registro prévio da entidade junto ao Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC). Para ambas as seleções, a conclusão do processo seletivo e o repasse dos recursos ocorrerão até o fim deste ano. Dúvidas podem ser enviadas para a Coordenadoria do Tradicionalismo Gaúcho, pelo e-mail [email protected] .