Curso de culinária com mandioca valoriza alimento regional

Foi concluído na quinta-feira, 17 de julho, o curso de culinária à base de mandioca realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas. A atividade contou com a participação de 10 mulheres e foi promovida pela Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), responsável pela condução das oficinas.

Desenvolvido ao longo de dois dias, o curso teve como foco o aproveitamento integral da mandioca, alimento amplamente cultivado e consumido na região. Durante as aulas, as participantes prepararam uma diversidade de pratos, como bolos, salgados, pães, biscoitos, pudim, lasanha e doces.

Segundo a secretária municipal de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, a iniciativa visa valorizar a culinária local e estimular o uso criativo e nutritivo de um ingrediente presente no cotidiano das famílias. “A mandioca está na maioria das casas e pode ser transformada em diversas receitas saborosas”, ressaltou.

A coordenadora do CRAS, Deise Camargo, também avaliou positivamente a ação, destacando o envolvimento das participantes. “Elas se empenharam e ficaram surpresas com a variedade de produtos que podem ser feitos com esse único ingrediente”, comentou.

O encerramento foi marcado por um almoço especial, com os pratos produzidos ao longo do curso. Estiveram presentes as alunas, a equipe do CRAS, representantes da Assistência Social e autoridades locais, entre elas o prefeito Miro Mulbeier, o vice-prefeito Cristiano Carvalho e sua esposa Joelma Führ Carvalho, além da primeira-dama e secretária Rosimeri Marques.

Durante o evento, o prefeito elogiou a iniciativa. “É um trabalho importante, que alia conhecimento, valorização cultural e incentivo à autonomia das famílias”, afirmou. Ele também agradeceu ao SENAR pela parceria e à instrutora responsável pelas atividades.