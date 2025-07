Área industrial de Miraguaí ganha reforço com entrega de pavilhões

A empresa Mais Frango está finalizando a entrega de três pavilhões industriais ao município de Miraguaí. As estruturas foram construídas como parte de um acordo de permuta, em decorrência da cessão, por parte do Município, de uma área do pavilhão frigorífico anteriormente de sua propriedade.

Dos três pavilhões, um será fechado com estrutura de isopainel e os outros dois foram construídos em alvenaria, com revestimento interno cerâmico. Cada pavilhão possui 546 metros quadrados. Após a conclusão, os espaços serão incorporados ao patrimônio do Município e destinados à área industrial, localizada ao lado da unidade da empresa. O objetivo é atrair novos empreendimentos e incentivar a geração de emprego e renda.

Infraestrutura urbana também avança

Como parte das melhorias em infraestrutura urbana na região, foi concluída em maio deste ano a obra da ciclovia e caminhódromo ao longo da ERS-330. Com 1.200 metros de extensão e 2,80 metros de largura, a estrutura conecta o pátio da empresa Mais Frango à futura área industrial e à sede do bairro Irapuá. A via beneficia especialmente trabalhadores que residem na Reserva Indígena e em bairros próximos, proporcionando mais segurança e qualidade de vida nos deslocamentos.

Apesar da conclusão da obra, ainda há a demanda por iluminação pública no trecho, uma vez que muitos pedestres utilizam o trajeto nas primeiras horas da madrugada, especialmente devido ao início da jornada de trabalho na empresa Mais Frango às 4h.

A empresa, por sua vez, destacou a importância da iluminação no local, não apenas para seus colaboradores, mas para toda a comunidade que transita pela via. Ressaltou ainda que contribui de forma significativa com a arrecadação municipal, por meio de tributos como o IPTU, o que reforça a relevância da prestação de serviços públicos adequados, como a iluminação.

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento, informou que, tão logo a ciclovia e o caminhódromo foram concluídos, anunciou como próxima etapa a execução do projeto de iluminação pública em todo o percurso. O secretário de Planejamento, Anoar Hardt, reforçou que o projeto está em andamento e que a iluminação é uma demanda prioritária da população local.

