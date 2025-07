SMECD promove encontros com professores do 1º ao 9º ano para fortalecer práticas pedagógicas

Ao longo do mês de julho, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) de Derrubadas promoveu uma série de encontros pedagógicos com professores do Ensino Fundamental, reforçando o compromisso com a qualidade da educação nas escolas da rede municipal.

As formações, organizadas conforme as etapas escolares, têm como objetivo alinhar práticas pedagógicas, fortalecer as aprendizagens essenciais e preparar os estudantes para os desafios das avaliações externas, como SAEB, SAERS, Avaliação de Fluência Leitora, Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada.

1º ano: foco na alfabetização e na base do processo educativo

No dia 1º de julho, professores do 1º ano participaram de um encontro com foco na alfabetização. A SMECD destacou a importância de garantir que os alunos cheguem ao 2º ano com as habilidades básicas consolidadas, fundamentais para a leitura e escrita e essenciais para os exames de avaliação externa.

2º ano: ênfase na fluência leitora e nas avaliações

Já no dia 30 de junho, foi a vez dos docentes do 2º ano refletirem sobre as principais estratégias para desenvolver a fluência leitora. Durante o encontro, os professores analisaram dados, compartilharam práticas pedagógicas e alinharam ações com base no material do Sistema Aprende Brasil.

3º e 4º ano: consolidação das aprendizagens e desenvolvimento de autonomia

No dia 9 de julho, os professores do 3º e 4º ano participaram de formação com foco nas aprendizagens fundamentais que preparam os alunos para os próximos ciclos. Leitura, resolução de problemas e o uso de estratégias metacognitivas foram temas centrais do encontro.

5º ano: foco nas matrizes do SAEB e SAERS

A sequência de formações teve continuidade no dia 10 de julho com o encontro dos professores do 5º ano. Com base nas matrizes de referência das avaliações nacionais e estaduais, os participantes discutiram habilidades-chave e estratégias para leitura, matemática, autonomia e resolução de problemas.

9º ano: reforço na reta final do Ensino Fundamental

Ainda no dia 10, à tarde, foi realizado um encontro com os professores de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano da Escola Municipal Salto Grande. O foco foi a preparação dos estudantes para as avaliações externas, por meio da análise das matrizes e do fortalecimento das competências de leitura, interpretação e raciocínio lógico.

A Secretaria de Educação destaca que todas essas formações fazem parte da agenda pedagógica de 2025, com o objetivo de garantir a qualidade do ensino, a equidade no processo de aprendizagem e o avanço dos estudantes em cada etapa escolar.