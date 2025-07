Sicredi Raízes RS/SC/MG contempla entidades do Rio Grande do Sul pelo Apoiar Fundo Social 2025

A Sicredi Raízes RS/SC/MG anunciou na sexta-feira, 18 de julho, os projetos contemplados pelo Apoiar Fundo Social 2025, incluindo diversas iniciativas no estado do Rio Grande do Sul, que receberão recursos para a realização de ações de interesse coletivo e desenvolvimento social.

O Apoiar é uma linha de apoio social e financeira que beneficia projetos nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, segurança, meio ambiente, inclusão social e empreendedorismo, com foco em transformar positivamente as comunidades.

Neste ano, em toda a área de atuação da cooperativa, foram destinados R$ 1,85 milhão exclusivamente para o apoio a projetos sociais. Ao todo, foram inscritos 423 projetos, dos quais 169 foram contemplados no Rio Grande do Sul. As inicia

tivas beneficiarão mais de 194 mil pessoas diretamente.

“O Rio Grande do Sul faz parte da nossa origem e temos orgulho em seguir investindo nas comunidades gaúchas. O Apoiar Fundo Social é uma das formas mais concretas de transformar realidades por meio da cooperação,” afirma Vitor Augusto Rizzardi, presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG.

A lista das entidades contempladas no estado pode ser conferida abaixo:

São Martinho/RS

Bom Progresso/RS

Campo Novo/RS

Três Passos/RS

Braga/RS

Sede Nova/RS

Redentora/RS

Tenente Portela/RS

Vista Gaúcha/RS

Derrubadas/RS

Esperança do Sul/RS

Miraguaí/RS

Barra do Guarita/RS

Jaboticaba/RS